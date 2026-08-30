La domenica di Aragon? Marquez la gloria, Pecco la ghiaia, Bezzecchi i conti. E Acosta il futuro…

“E’ stato “Puntavo sulla prima curva – ha invece raccontato il vicitore - . Soddisfatto anche Pedro Acosta: “L’avevo detto che ci avrei provato, davanti a questo pubblico volevo provarci anche a costo di errori. Come ho detto a Silverstone al team, stiamo migliorando. Ora dobbiamo goderci il podio, credo che possiamo migliorare ancora per Misano”. ci sono riuscito di nuovo, ma ho commesso un grave errore dimenticandomi dell'abbassatore. In curva 2 era ancora attivo e sono arrivato molto lento e due piloti mi hanno superato. Da lì ho costruito il mio ritmo, una bella battaglia nei primi giri. Poi ho cercato di controllare la gara per quello che rimaneva e gestire". ma non ero mai riuscito a guidare bene qui. Questo weekend abbiamo lavorato, ho lottato più che potevo per cercare di salire sul podio. Con Marc è stato bello, ho sentito la sua moto alla curva 15 e ho provato a tagliare la traiettoria, ma quando ci siamo trovati fianco a fianco le scie hanno creato un gioco strano, ma bello. Marc oggi era imbattibile con l'esperienza che ha. Peccato aver perso la posizione subito su Pedro, probabilmente l'avrei persa comunque, ma avrei voluto lottare un po' di più", un weekend difficile ma bellissimo – ha detto il Bez al parco chiuso – Ho sempre amato Aragon