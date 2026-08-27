 Gli ultimi colpi del mercato MotoGP ad Aragon ci mettono davanti, come dicono i colleghi spagnoli, a un altro capolavoro di Valentino Rossi

Nel primo pomeriggio arriva Franco Morbidelli, che a fine stagione si scambierà con Nicolò Bulega: il primo in Aruba Superbike, il secondo sulla Ducati con VR46 a fianco di Fermín Aldeguer, anche lui fresco di annuncio. A Franco un collega spagnolo chiede perché, mentre piloti come Maverick Vinales sono rimasti senza una moto, tutti i piloti di Valentino Rossi hanno trovato una loro sistemazione, che sia in MotoGP o Superbike: “Sicuramente Vale ci dà una grande mano, parlando per me non avrei mai ottenuto questi risultati da solo”, la risposta di Morbidelli. Poi inizia a parlare di Aragon, delle sue aspettative in pista e di com’era andata lo scorso anno, quando s’era avvicinato al podio sia al sabato che la domenica.



Noi nel frattempo stiamo tornando a un discorso vecchio di 10 anni: mentre la federazione fatica e Vinales guarda le gare dal divano, a Tavullia tirano su piloti giovani, li portano al mondiale, li fanno correre in MotoGP (dove chi è arrivato è stato anche in almeno un team ufficiale) e trovano il modo di far proseguire la loro carriera più avanti. E per farlo chiamarsi Valentino Rossi aiuta, però non basta.