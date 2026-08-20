Signori, sta succedendo: Johann Zarco torna in MotoGP ad Aragon per scacciare dalla testa tutto il male di questi mesi

Era il 17 maggio quando Johann Zarco, alla seconda partenza di una gara tremenda, finì con la gamba sinistra incastrata nella ruota posteriore di Pecco Bagnaia, il quale raccontò di aver sentito a lungo le urla del francese. Tre mesi e sei gare più tardi, Johann proverà a scendere in pista per il GP di Aragon previsto per la prossima settimana. I tempi del rientro sono stati anticipati rispetto alle aspettative, anche se ora Zarco dovrà ottenere il “fit” dei medici dell’organizzazione per poter correre e, soprattutto, ritrovare un po’ alla volta la velocità, prendendo il GP come un primo test. "Sono piuttosto soddisfatto dei progressi e del recupero del ginocchio”, ha raccontato. “Mi sento abbastanza in forma da risalire in sella alla MotoGP e non vedo l’ora di tornare a gareggiare. La Supermoto e la CBR sono state ottime per aumentare l’intensità e per sessioni di guida prolungate. Il mio team, le gare e il paddock mi sono mancati davvero tanto, quindi non vedo l’ora di tornare ad Aragon".