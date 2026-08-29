Serviva la Sprint di Aragon per capire che Marc Marquez ha sempre la tasca piena? Ma forse, ora, una tasca ce l’ha anche Bezzecchi

Dietro l’italiano dell’Aprilia, quarto posto per un Pedro Acosta che ha ingaggiato un duello di quelli che meriterebbero una telecamera a parte per tutta la gara con Jorge Martìn, che alla fine ha chiuso quinto e con qualche rischio di troppo preso, finendo un paio di volte nella traiettoria più pericolosa. L’ex campione del mondo ha preceduto la Ducati di Fermin Aldeguer (per lui gran bagarre con Johann Zarco), che a sua volta s’è messo alle spalle la Honda di un Diogo Moreira che a Aragon ha saputo guidare sopra i limiti della RC213V. A proposito di Honda, da segnalare il crash di Luca Marini nelle prime tornate, con piccolo brivido, visto che il pilota è rimasto a terra per qualche istante (comunque niente di grave per lui diranno da centro medico). Chiudono la top ten Raul Fernandez, un miracoloso Johann Zarco (al rientro dopo il tremendo infortunio di Barcellona) e Jack Miller, che piazza una Yamaha nei dieci.

E gli altri italiani? Giornata nera per Fabio Di Giannantonio, caduto nelle prime fasi come Luca Marini, mentre Pecco Bagnaia, nonostante i buoni segnali della mattina, s’è perso chiudendo undicesimo, con Enea Bastianini quattordicesimo e Franco Morbidelli, che pure non partiva troppo indietro, ha chiuso diciottesimo davanti al solo collaudatore dell’Aprilia, Luca Salvadori (che sostituiva Ogura), e dietro al collaudatore della KTM, Pol Espargarò (che sostituiva Vinales).