Il venerdì di Pecco Bagnaia a Aragon? Tutto su Alex Marquez: “Frena meno e rallenta prima, io le ho provate tutte”

Risultato? Un venerdì tremendo per il Mondiale MotoGP che se la gioca con quello di Silverstone. “Ho difficoltà in staccata, nell’ingresso di curva e sul grip al posteriore: insomma, un po’ ovunque – dice ancora – Gli altri piloti Ducati? Vorrei capire, ma semplicemente posso dire che sono andati più forte. Questa pista è sicuramente favorevole alla Ducati e la nostra resta la moto da battere. Speravo di esserci anche io, ma se fino al Sachsenring stavamo lavorando abbastanza bene, purtroppo da Silverstone ho perso molta fiducia”.

Qualcosa da capire e su cui lavorare, per provare a metterci una toppa domani e centrare l'accesso in Q2, con Pecco che insiste sul “problema interno”, respingendo anche la sponda che qualcuno prova a offrirgli tirando in ballo le condizioni dell'asfalto di Aragon. “In realtà – taglia corto - il grip dell'asfalto sembra buono, appare più costante rispetto ad altre piste. Il problema mio è che quando entro in curva perdo il posteriore senza fare nulla. E appena sfioro il gas, sul primo 10-15% di apertura, perdo di nuovo il retrotreno. Finché non raddrizzo completamente la moto continuo a pattinare e ad avere un sacco di movimenti. Stiamo ancora faticando a trovare aderenza, ma la situazione è questa. Per fortuna il team sta lavorando bene e penso abbiano un'ottima idea sul tavolo per domani; spero davvero che funzioni”.