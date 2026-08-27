Marc Marquez arriva cupo ad Aragon: “Non volevo parlare del braccio, Ducati mi ha colto di sorpresa. Il problema? Le 7 operazioni”

Qualcuno gli chiede spiegazioni sulle sue parole nel documentario Inside prodotto da Ducati, quando aveva detto di non avere controllo sul suo braccio destro: “Il problema al braccio sono le 7 diverse operazioni che ha subito negli anni, di questo si tratta”, è la risposta secca. Poi però, in catalano, si racconta un po’ meglio: “Sono l'ultima persona a voler parlare della mia spalla o del braccio destro, ma la verità è che col video "Ducati Inside"mi hanno colto di sorpresa e ora l'argomento è tornato a galla. Cerchiamo di gestire la mia condizione fisica al meglio e, per quanto io non voglia parlarne, una cosa è evidente: ho subito molti interventi a questo braccio destro, dall'omero alla spalla; siamo arrivati ​​a quota sette e tutto questo lascia il segno. Il problema è che ho affrontato il weekend di Silverstone in modo aggressivo fin dal venerdì, spendendo molte energie: una cosa che non facevo dalla pausa estiva. Tuttavia, dopo aver trascorso giorni in palestra prima della trasferta in Inghilterra, mi sentivo meglio e ho deciso di alzare il ritmo già dal venerdì. Mi sono svegliato la domenica sapendo che avrei dovuto soffrire in gara, ma anche se fossi stato al top della forma fisica, probabilmente non sarei andato oltre il quarto posto. A quel punto ho dovuto ridurre l'intensità durante la gara e concentrarmi semplicemente sull’arrivare al traguardo”.