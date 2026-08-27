Aragon parla chiaro: tre Aprilia a caccia di Marc Marquez, un filo teso: Jorge Martín è il vero favorito in questa MotoGP?

Un altro che soffre fisicamente è Marco Bezzecchi: “Silverstone è stata bella ma tostissima, ho sofferto tanto con il ginocchio. La spalla sta guarendo bene, anche se non siamo al massimo perché sto ancora soffrendo molto col ginocchio, ci vuole tempo. E guidarci sopra non è esattamente il modo migliore per stare meglio, però ora siamo qui ed è una pista che mi piace”. E ancora: “Il problema è questo ginocchio che si sta gonfiando, c’è del liquido dentro e diventa è difficile spingere sulle pedane. Di sicuro dovrà soffrire, ma è così è. Punterò a fare del mio meglio”.



Due non sono in forma, Raul dice (a ragione) di non essere ancora da mondiale perché: “Marc è il campione in carica, Martín ha vinto nel 2024 e Marco l’anno scorso ha fatto terzo”. E quando gli chiedono chi sia il favorito lui si produce in un micidiale esercizio di diplomazia: “Difficile da dire, da piccoli Marc era il mio idolo. A inizio stagione avrei detto Marco, alla fine Marc, adesso punterei su Jorge Martín”. Quest’ultimo gli risponde ridendo: “Così siamo contenti tutti”.



Fernandez poi, stuzzicato ancora, dice che se dovesse scommettere su di un pilota soltanto non lo farebbe. “Hai fatto dei gran soldi nelle ultime gare ma sulle gare non scommetti”, gli dice scherzando Bezzecchi. “Non quanto te, che sei in ufficiale”, la risposta. E l’altro: “Beh, onesto”. Così tra tutti il grande favorito non può che essere Jorge Martín: “Non vedo l’ora di iniziare e mostrare velocità”, ha raccontato. “Le ultime gare sono state di alti e bassi e dobbiamo confermare la velocità che abbiamo mostrato a Silverstone, spero che quello che abbiamo fatto lì ci serva anche da queste parti. Aprilia sta facendo un gran lavoro e la moto migliora ad ogni gara, essere in lotta con Marc sarebbe già tanto. Vediamo”.



Di fatto, arrivare vicino a Marc ad Aragon darebbe a Jorge un’indicazione piuttosto chiara sulle sue possibilità di giocarsi il campionato. E arrivargli davanti la darebbe a tutti.