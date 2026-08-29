Marco Bezzecchi è tornato in guerra: tre record ad Aragon e l'Aprilia vola. Marc Marquez pronto a rispondere

Primo alla fine del venerdì, con record della pista. Primo anche in qualifica con due record della pista, uno per tentativo. Era dal Mugello che Marco Bezzecchi non partiva dalla pole position, quel Mugello a cui sono seguiti una serie di zeri, conclusi con un infortunio che si sta portando dietro dai primi di luglio. Stavolta Bezzecchi l’ha fatto mettendo quasi mezzo secondo rispetto al record di ieri, unico pilota a scendere sotto all’1.45, e, soprattutto, davanti al padrone di casa, un Marc Marquez che ha iniziato a prendersi davvero dei rischi quando forse era troppo tardi.



I colleghi di TNT Sports hanno sovrapposto il miglior giro dell’uno e dell’altro, evidenziando come contro tutte le aspettative Bezzecchi riesca a guadagnare in curva 16, un curvone veloce a sinistra che è sempre stato terreno di caccia dello spagnolo. Marc resta il favorito per la gara, anche se come stiamo vedendo spesso quest’anno a Noale sono riusciti ad affinare la moto con il passare dei turni.