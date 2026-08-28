Aragon è un tavolo da poker: Bezzecchi è davanti, Martín si nasconde, Alex Marquez vuole tutto e Marc ha ritrovato sé stesso: “Sto contenendo i rischi”

D’altra parte lo spagnolo si è presentato decisamente più sorridente di ieri, quando aveva spiegato di non voler parlare troppo dei problemi al braccio destro: “Minimizziamo i rischi”, ha risposto quando gli è stato chiesto perché abbia deciso di non spingere fino alla fine del turno. “Speravo di trovarmi così ad Aragon, anche se non sai mai come andrà prima di arrivare. Noi continuiamo a lottare ma non sarà facile, non è perché ho vinto tanto in passato che sarà semplice: qui vanno forte Bezzecchi, Alex, non possiamo dimenticare Martín…”



Quando chiedono ad Alex Marquez gli obiettivi del sabato lui risponde secco: “Fare la pole e vincere la Sprint”, il che è tutt’altro che impossibile. Ad Alex la pista riesce bene, lui sa come tirare fuori il meglio dalla sua moto e non ha le limitazioni fisiche degli altri piloti. Bisognerà vedere se l’Aprilia sarà in grado di reagire e migliorarsi in questi due giorni, cosa che bene o male è sempre riuscita a fare in questa stagione.



Su Johann Zarco, così veloce da subito, ha parlato bene Marc Marquez: “Old school is still working”, il commento con una risata. Il francese da parte sua ha mostrato grande serenità: “Mi conosco e conosco la MotoGP, quindi sapevo che se fossi partito col piede giusto trovando subito il passo sarebbe stata la cosa migliore. A volte lavori tanto e il ritmo non lo trovi. Sono contento, oggi il mio ego è sicuramente appagato. Per la mente, per l’anima… tutto questo sta aiutando. Domani vorrei stare nelle prime due file per fare una bella Sprint, anche se non so come girare in ‘45”.



La sensazione è che per qualifiche e Sprint vedremo come stanno davvero le cose, non solo con i fratelli Marquez ma pure con Jorge Martín. Di certo Marc è venuto qui per portarsi via 37 punti e dopo la giornata di oggi ha capito di poterci provare.