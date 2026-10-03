Una scelta fatta da Charles Leclerc a Sepang potrebbe far sognare Ferrari? “C’è il potenziale per fare qualcosa di speciale”

Una volta tornato nel paddock, lui stesso lo spiega senza giri di parole: “Ero davvero molto contento nel Q1, ma nel Q2 ho iniziato a soffrire di più. Sapevo di aver scelto un assetto piuttosto aggressivo. Purtroppo nel Q3 più spingevo e più surriscaldavo le gomme posteriori, perdendo una parte importante di prestazione. È andata così, ma la quarta posizione è sufficiente per lottare là davanti”, afferma come riportato da Automoto.it.

Il motivo per cui Charles non è sembrato troppo preoccupato è principalmente dovuto a quella stessa scelta fatta e alle caratteristiche di Sepang. Qui non siamo a Baku, dove il degrado era pressoché nullo e la gara si decideva già in qualifica: in Malesia l’asfalto consuma le gomme molto di più e questo apre scenari che lì non esistevano, complice una Ferrari molto gentile nella gestione degli pneumatici.

C’è chi pensa alle gomme dure per coprire stint lunghi, chi valuta di introdurre le gomme rosse con gradualità per non bruciarle subito e chi non esclude addirittura tre soste invece delle due indicate da Pirelli come strategia più veloce. Non è un caso che diversi piloti, Leclerc compreso, abbiano scelto di risparmiare due treni di gomme rosse da usare in gara, visto che il degrado tra morbide e medie non cambia poi così tanto e, su un asfalto così abrasivo, la mescola più morbida potrebbe rivelarsi paradossalmente quella giusta.