Marc Marquez ha la faccia da poker? Pecco Bagnaia ce l’ha da Rubamazzo (col morto) nel venerdì di Misano

La MotoGP, battute a parte, non è un gioco di carte, ma un intreccio di dati e numeri che devono mescolarsi anche con clima e stati d’animo. Magari è un insieme di cose. E magari potrebbe bastare poco per ritrovare, almeno, quell’entusiasmo che serve oltre la voglia che c’è già (sia in Pecco sia in Ducati) e che nessuno mette in discussione. “E’ talmente critica la situazione – ammette Bagnaia - che un miglioramento magari può anche arrivare. Quando devi cercare il pelo nell'uovo è più difficile, quando devi invece sparare in mezzo al mucchio è più facile. Però diciamo che la situazione e i problemi sono simili a quelli di inizio anno, ma moltiplicati per dieci in questo momento. Sono tre gare dove non posso guidare, non posso fare proprio niente. Cado quando provo a fare qualcosa in più: oggi in diverse situazioni o mi partiva dietro in ingresso senza freno, senza niente, mi partiva via, o in percorrenza. O quando toccavo il gas non avevo una moto stabile. Quindi è molto difficile sia per me che guido, soprattutto in una pista come questa che conosco estremamente bene: non mi ricordo di essermi mai trovato in una situazione come questa, onestamente. Anche nelle peggiori delle ipotesi comunque andavo forte qui e quindi è molto difficile sia per me che per il team”.

Insomma, la situazione è quella che è. Ma le strade si stanno comunque provando tutte, compresa quella di confrontare i dati di oggi con quelli di quando Pecco Bagnaia e la Desmosedici sembravano la coppia perfetta. “Abbiamo fatto anche un raffronto con l’1,30 fatto qui qualche stagione fa – ha concluso – Guidavo proprio bene. Abbiamo confrontato anche con chi è davanti adesso. Confermo quello che ho detto ieri sulla moto del 2024. La carena? La mia è uguale a quella di Marc, è Alex che ce l’ha diversa e anche sul setup siamo più o meno tutti simili. Proprio per cercare di capire come mai va così la mia moto, ho provato anche setup di Alex, il setup di Marc, l'elettronica di Marc, l'elettronica di Alex: è sempre uguale. Quindi non è quello il problema. L’elettronica? Niente, dai: da Silverstone la mia moto fa cose strane”.