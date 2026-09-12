“Mondiale stregato”: Valentino Rossi a Misano su Pecco, Bez, Marquez, Morbidelli, Bulega e i “terzi incomodi” (che cominciano per A…)

“Questo campionato sembra stregato. Chi va davanti poi ha difficoltà”. Valentino Rossi l’ha sintetizzata così ai microfoni di Sky, nel bel mezzo del suo venerdì a Misano in cui, oltre a fare da padrone di casa nel box del suo team e da “spalla” agli altri piloti dell’Academy, s’è dovuto accorgere, ancora una volta e ammesso che non lo sapesse già, quanto ancora sia l’unica vera rockstar di questo sport. Soprattutto qui, sul circuito che l’ha visto crescere e che da sempre è casa sua. Foto, autografi, stette di mano, interviste e pure “lavoro da grande capo”. Con le sue prime parole che, inevitabilmente, sono state per Di Giannantonio e Morbidelli dopo le Prequalifiche seguite direttamente a bordo pista, nel bel mezzo della Quercia. “Sono molto contento di come è andata in questo venerdì – ha detto - abbiamo fatto un gran lavoro. Sia Di Giannantonio che Morbidelli sono migliorati tanto e hanno espresso un buon ritmo. Siamo tra i primi cinque, ma è solo venerdì. Tutti migliorano in ogni turno quindi dovranno ancora migliorarsi”.