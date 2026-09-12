“Mondiale stregato”: Valentino Rossi a Misano su Pecco, Bez, Marquez, Morbidelli, Bulega e i “terzi incomodi” (che cominciano per A…)

“Questo campionato sembra stregato. Chi va davanti poi ha difficoltà”. Valentino Rossi l’ha sintetizzata così ai microfoni di Sky, nel bel mezzo del suo venerdì a Misano in cui, oltre a fare da padrone di casa nel box del suo team e da “spalla” agli altri piloti dell’Academy, s’è dovuto accorgere, ancora una volta e ammesso che non lo sapesse già, quanto ancora sia l’unica vera rockstar di questo sport. Soprattutto qui, sul circuito che l’ha visto crescere e che da sempre è casa sua. Foto, autografi, stette di mano, interviste e pure “lavoro da grande capo”. Con le sue prime parole che, inevitabilmente, sono state per Di Giannantonio e Morbidelli dopo le Prequalifiche seguite direttamente a bordo pista, nel bel mezzo della Quercia. “Sono molto contento di come è andata in questo venerdì – ha detto - abbiamo fatto un gran lavoro. Sia Di Giannantonio che Morbidelli sono migliorati tanto e hanno espresso un buon ritmo. Siamo tra i primi cinque, ma è solo venerdì. Tutti migliorano in ogni turno quindi dovranno ancora migliorarsi”.
In effetti la concorrenza è quella che è e a Misano sono in parecchi a andare forte. Ok, ci sono i soliti due che sembrano i favoriti, Marc Marquez e Marco Bezzecchi, ma Vale sembra aver notato un boost nascosto nella guida di Alex Marquez. “Ci sono tanti piloti in forma – aggiunge - Bezzecchi va forte e entrambi i fratelli Marquez sono veloci. Anche gli italiani sono competitivi. Luca Marini? Siamo contenti dei nostri piloti in generale. Luca mi ha impressionato tanto e ha spinto forte tutto il turno: sono fiero di lui”. L’unica nota un po’ così, almeno per quanto riguarda il venerdì, è Pecco Bagnaia.
“Peccato per Bagnaia, che è più indietro – dice Vale - Non riesce a guidare bene: in frenata scivola molto dietro. Sembra come se il freno motore non sia apposto, con il team provano di tutto ma oggi era in difficoltà”. Per Vale, quindi, i guai di Bagnaia – guardando da fuori – sembrano legati al freno motore, anche se ieri lo stesso Pecco nello scrum post Prequalifiche ha precisato che i problemi sono diffusi e che la questione sembra più legata a un feeling generale con la Desmosedici perso dopo Silverstone.
Ma c’è ancora il sabato. E, soprattutto, c’è la domenica in una Misano che potrebbe riservare anche la sorpresa della pioggia (anche se le previsioni garantiscono che si correrà sull’asciutto sia Sprint che GP lungo) e che, comunque, segnerà come sempre un punto di svolta per la classifica generale. “Questo campionato sembra stregato. Chi va davanti poi ha difficoltà – conclude Vale che, se per questo week end vede Alex Marquez come terzo incomodo, per il campionato ha un altro nome - Speriamo che si raggruppino tutti, il terzo incomodo è Acosta. Il futuro del team Pertamina Enduro VR 46? Arriverà Bulega, siamo molto contenti. Ha iniziato con l’Academy, lo conosciamo bene. Ha fatto un gran lavoro in Superbike, penso potrà fare bene. Mi dispiace per Morbidelli e che non abbia trovato un posto in MotoGP, ma ha trovato un grande posto in Superbike”.