Ma quant’è cringe Joseph Comisso? Il vero problema della Fiorentina oltre la classifica

Il confronto con il padre è inevitabile. Rocco Commisso era un'altra cosa. Pareva più umano, vicino alla gente. Uno one man show del popolo. Rideva, urlava, gesticolava, abbracciava, si arrabbiava. Aveva una straordinaria capacità di parlare contemporaneamente come un imprenditore di New York, un emigrato calabrese e il vicino di casa che ti ha appena incontrato al bar. Joseph sembrerebbe provarci, ma quell'allure sbiadita da tipico gaffeur di Manhattan, crea un cortocircuito che lo rende diverso. Qualcuno a Firenze lo ha associato al Berlusconi che salì sul predellino in piazza San Babila.

A Firenze se lo augurano che ci sia qualcosa del presidente più vincente della storia del calcio italiano. Ma qualche pallone, intanto, dovrebbe andare in rete. In quella degli avversari.