Come ha fatto la Champions League a diventare una macchina da soldi? Squadre big “blindate” e nuove partecipanti: ecco le riforme che valgono 3,9 miliardi di fatturato

Il nuovo formato ha fatto crescere anche i soldi destinati ai club. Per il ciclo attuale la Champions mette a disposizione come detto circa 2,5 miliardi: 670 milioni arrivano dalla semplice partecipazione, 950 dai risultati e 850 dal cosiddetto value pillar, il meccanismo che ha sostituito il vecchio market pool e tiene conto del valore commerciale del club e del suo rendimento storico. È qui che emerge un'altra caratteristica della competizione: non tutti partono dallo stesso livello. Un Real Madrid, un Bayern o un Manchester City, forti di una presenza costante nelle fasi finali e di un enorme seguito internazionale, possono incassare più di una squadra alla prima apparizione o con una storia europea meno brillante. La partecipazione vale circa 18,6 milioni, una vittoria 2,1 milioni e un pareggio 700mila euro; poi arrivano i premi per il superamento dei turni, fino ai 25 milioni riservati alla squadra che alza la coppa. Secondo AS, una squadra capace di arrivare fino in fondo può superare i 111 milioni di soli premi sportivi e, sommando value pillar, incassi allo stadio e altre voci, una grande campagna europea può valere complessivamente circa 200 milioni. Nell'ultima edizione il Paris Saint-Germain ha raccolto circa 145 milioni di premi Uefa, mentre le italiane hanno incassato oltre 70 milioni tra Inter e Atalanta, più di 60 la Juventus e quasi 50 il Napoli. E il conto è destinato a crescere ancora. La commercializzazione del ciclo 2027-2031 sta già mostrando valori in aumento: nei cinque principali mercati europei i diritti delle competizioni Uefa hanno registrato una crescita del 20%. L'obiettivo è superare i 5 miliardi di ricavi annui per tutte le coppe dal 2027, con circa 4,4 miliardi legati alla sola Champions. La vecchia Coppa dei Campioni, insomma, non è più soltanto il trofeo più prestigioso d'Europa: è diventata il centro finanziario del calcio continentale.