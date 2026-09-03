L’addio alla nazionale di Messi è il saluto di un fuoriclasse che ci ha insegnato che si può essere i migliori anche senza fare rumore. Una lezione di dignità a chi non riesce a dire basta

Doveva succedere e, diciamoci la verità, è giusto così. Lionel Messi, con una intensa lettera postata sul suo profilo Instagram, ha detto addio alla Nazionale di calcio argentina. Parole vere e semplici, di un campione infinito del calcio moderno che, rispetto a molti dei suoi predecessori e soprattutto al suo rivale mediatico di sempre, Cristiano Ronaldo, ha dimostrato di sapersi distinguere anche con una personalità sobria e mai egoriferita. Quando ha capito che era il momento di dire basta, l’ha detto e scritto. Senza perseverare, senza accanirsi contro il tempo che inesorabile ti dice che sarebbe meglio farla finita per non rovinare il finale di una storia bella.

Chi conosce il calcio sa benissimo che tra Messi e Cristiano non c’è mai stato confronto e che, la lotta sui numeri e i successi, è servita per costruire un messaggio, una guerra di valori che ha poca attinenza con i principi di questo sport collettivo, ma necessaria per esportarlo perché sappiamo benissimo che, in comunicazione, la polarizzazione è sempre una strategia vincente per tenere incollato il pubblico.

“L’ossessione batte il talento”, tutte frasi inutili alle quali qualcuno ha continuato a credere anche quando Lionel ha deciso di mettere una pietra tombale su ogni record, vincendo praticamente tutto con l’Argentina (dopo averlo fatto con il Barcellona) e giocando fino all’ultimo mondiale da grande protagonista, nonostante la finale persa lo scorso 19 luglio contro la Spagna. Sarebbe stato un bis epico, dopo il trionfo del 2022 in Qatar, che non era riuscito nemmeno a D10S Maradona.