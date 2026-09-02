Come funziona la preparazione atletica (e mentale) di un pilota di F1? Ce lo racconta in esclusiva Sam Village, l’ombra di Arvid Lindblad a casa e nel paddock

Dietro le imprese dei piloti di F1 non c’è solo un talento smisurato, ma anche una preparazione fisica e mentale maniacale. Siamo in Olanda e a raccontarcelo, seduti a un tavolo nell’hospitality di Red Bull e Racing Bulls a Zandvoort, è Sam Village, Performance Coach di Arvid Lindblad. L’inglese, che negli anni ha seguito anche altri piloti tra cui Daniel Ricciardo e Carlos Sainz, durante la sua spiegazione è diretto, oltre che estremamente preciso.

A colpirci è soprattutto la capacità di legare la preparazione atletica a quella mentale, grazie anche al suo background accademico sviluppato tra scienze dello sport e psicologia. Il motivo è semplice: se i muscoli vengono messi a dura prova da velocità e forze estreme, la mente è invece sollecitata da tutte quelle operazioni che il pilota deve realizzare in pista, mentre guida a più di 300 km/h senza mai perdere la propria lucidità.

Tutti aspetti che abbiamo potuto riscontrare seguendo la prima sessione di prove libere dal garage di Visa Cash App Racing Bulls, con il canale radio tra Arvid e il suo ingegnere di pista, Pierre Hamelin, dritto nelle nostre orecchie. Le indicazioni date al pilota sono tante, spesso una dietro l’altra, con la voce dell’inglese che si sente a malapena per qualche “Copy”. Fuori dall’abitacolo, poi, vale la stessa regola: da un lato ci sono gli impegni, lo stress, la pressione; dall’altro una vita “veloce”, sempre in movimento.

Dalle sue parole, quindi, è facile comprendere come dietro le quinte il lavoro sia molto più profondo, e differenziato, di quanto si possa immaginare da casa.