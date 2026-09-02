Reportage esclusivo dal paddock della F1, insieme ad Arvid Lindblad: i box, la radio, i dietro le quinte e i segreti di un pilota

Zandvoort è pazzesca, ma il garage di un team di F1 con le comunicazioni via radio tra pilota e muretto box nelle orecchie lo è ancora di più. A maggior ragione se quel ragazzo devi seguirlo da vicino per tutto il fine settimana, cercando di captare quanti più dettagli possibile per poi raccontarli.

Per capire cosa ci faccio lì, in quel garage, tocca tornare a febbraio. La stagione della F1 non è ancora iniziata, ma complice il cambio regolamento l’hype è alle stelle. È l’anno giusto per fare qualcosa di speciale e di idee me ne vengono in mente un sacco. Tra queste, c’è quella di raccontare un weekend di un pilota dentro e fuori la pista. Ne parlo con Cosimo Curatola, il mio referente in MOW: mi dice che è un’idea un po’ folle, ma che vale la pena provarci. Anche il nome del pilota lo sorprende: Arvid Lindblad, 19 anni ed esordiente nel Circus con Visa Cash App Racing Bulls, il junior team della Red Bull.

Il profilo non è casuale e sembra fatto apposta per MOW: giovane, cazz*to e, soprattutto, molto veloce. Ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ma pronto a fare casino a suon di risultati. È quello giusto.