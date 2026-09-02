Chi è Arvid Lindblad?

“In macchina penso di essere piuttosto aggressivo e concentrato. Cerco di cogliere ogni opportunità possibile. Provo sempre a fare del mio meglio e a sfruttare tutto quello che posso. Fuori dalla macchina amo correre”.

Fa una pausa, pensa.

“Scusate, mi si è completamente svuotata la mente. Quando sono lontano dalla pista cerco di essere un normale ragazzo di 19 anni che si diverte con gli amici e stacca dalle corse. Mi piacciono la moda e lo skateboard. Provo a vivere come un ragazzo normale lontano da casa”.

C’è stato un momento in cui questo sogno è sembrato impossibile?

“Ho sempre creduto che fosse possibile e che potesse succedere. Volevo entrare in F1 così tanto fin da quando avevo cinque anni che facevo fatica a immaginare un futuro in cui non sarebbe successo. Ho sempre saputo per cosa stavo lavorando e avevo un obiettivo preciso. Cercavo di visualizzare tutto. Ci sono stati sicuramente momenti difficili, ma non direi di aver mai perso di vista il mio obiettivo”.

Ricordi la telefonata con cui è stato annunciato a te e alla tua famiglia il tuo ingresso in F1?

“È stato un giorno davvero speciale, un momento che ricorderò sempre. Ero con mio padre e ci siamo entrambi emozionati. È un percorso che abbiamo affrontato insieme per molto tempo. Anche tutta la mia famiglia ne ha fatto parte, perché persino mio fratello ha dovuto fare sacrifici per permettermi di inseguire questo sogno. Eravamo tutti molto felici e avevamo la sensazione che ne fosse valsa la pena”.

Ti sei mai sentito in colpa per il fatto che tuo fratello abbia sacrificato parte della sua vita per te?

“Un po’, ma non direi che la parola giusta sia ‘colpa’. A volte ero semplicemente triste per non poter essere sempre presente per lui. So che mio fratello è un ragazzo molto normale e voleva passare del tempo con me e con la sua famiglia. A volte mi dispiaceva non poterlo fare, di non esserci, ma non direi di essermi sentito in colpa”.