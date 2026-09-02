Come lavora un ingegnere di F1? Ce l’ha spiegato Pierre Hamelin, la voce via radio di Arvid Lindblad: “Prima metodo e sensazioni, poi la tecnica. Il simulatore non basta”

Quanto del linguaggio tecnico devi semplificare per un diciannovenne al suo primo anno in F1?

“Praticamente tutto, dobbiamo partire da un foglio bianco. Quando un giovane arriva in squadra, non conosce davvero la macchina. Il rischio più grande sarebbe fargli credere che sappia già tutto e che possa fare di testa sua. È importante essere sulla stessa lunghezza d’onda. Per questo il mio compito è introdurre i concetti e le complessità poco alla volta. All’inizio si parla quasi per niente della macchina: si descrive in modo generale ciò che deve sapere sulle procedure e sul funzionamento della vettura. Poi, con il progredire della stagione e l’aumentare dell’esperienza, iniziamo a introdurre concetti, numeri, il comportamento dell’aerodinamica e quello degli pneumatici. Tutto arriva per gradi”.

C’è un momento del weekend in cui i briefing diventano complessi?

“È sempre complesso perché siamo in F1. Nulla viene lasciato al caso. Si parla sempre di ogni singolo aspetto. Anche se c’è un solo millisecondo da guadagnare su una cosa piccolissima, lo cerchiamo. È sempre molto difficile e complesso. Ovviamente può cambiare l’approccio mentale. Se hai una macchina competitiva e una buona sessione, sei un po’ più rilassato. Se sei in una situazione difficile, hai avuto una brutta sessione, problemi con la macchina o non sei abbastanza veloce, sei più stressato. Questo è ciò che dobbiamo gestire. Nel complesso cerchiamo di mantenere la calma e di affrontare tutti gli argomenti uno alla volta. Ovviamente diamo delle priorità: partiamo dagli aspetti che riteniamo abbiano il maggiore impatto sulla prestazione e poi scendiamo nell’ordine di importanza”.

A questo punto, gli chiediamo di Arvid.

L’inglese è arrivato in squadra a inizio stagione, completando il suo percorso dai kart alla F1 in meno di dieci anni. Di lui si dice che sia estremamente veloce, ma anche determinato. Fu questo, infatti, uno degli aspetti a colpire Helmut Marko quando lo mise sotto contratto con il Red Bull Junior Team, dopo un meeting in cui a parlare fu solo quel ragazzino all’epoca 14enne. Un’impressione, questa, che abbiamo avuto anche noi parlandoci. Hamelin, un po’ alla volta, conferma.

Chi è per te Arvid?

“Arvid fa parte della famiglia Red Bull da un po’ di tempo. Lo abbiamo seguito nelle categorie inferiori. Non abbiamo lavorato molto con lui in termini di preparazione al simulatore e così via, perché è ancora molto giovane. Mettiamola così: non lo conoscevo prima che iniziassimo a lavorare insieme quest’inverno. Ho lavorato con molti piloti nella mia posizione, occupandomi di portare giovani piloti nella famiglia Red Bull. Per me è un altro talento che cerchiamo di portare al livello necessario.

Dal punto di vista emotivo, è probabilmente uno dei più giovani che abbiamo avuto. Anche Isack (Hadjar, ora in Red Bull, ndr) era piuttosto giovane, ma Arvid lo è ancora di più. Bisogna tenerne conto nel modo in cui ci si rapporta con lui e nel comportamento da adottare”.

Cosa ti ha colpito di Arvid la prima volta che l’hai incontrato?

“La maturità per la sua età. I suoi feedback via radio e l’atmosfera nelle comunicazioni sono sempre calmi, costruttivi e positivi. Lo stesso vale per tutti gli altri aspetti. Quando parla con gli ingegneri è molto maturo. Capisce le cose, fa molte domande e i suoi debriefing sono ben strutturati e organizzati. È molto quadrato nel modo in cui pensa e parla. Con altri giovani capita spesso che parlino soltanto delle sensazioni che provano, senza andare oltre. Arvid invece cerca già di fare il passo successivo e, da questo punto di vista, è molto maturo. Nonostante non abbia ancora molta esperienza e molti chilometri alle spalle con la macchina, possiede già la mentalità e il modo di pensare di un pilota più esperto”.