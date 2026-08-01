Contro Infantino e la Fifa dei privati: la storia di un bambino bullizzato diventato imperatore (e quindi il cattivo?)

Infantino ha detto no. D'accordo: ma se il suo non fosse stato delirio di onnipotenza, ma l'ennesimo cinico bluff calcolato? Alzare la posta a livelli inammissibili, ipotecando il 30% del Mondiale a fondi d'investimento, per poi negoziare da una posizione di forza, spostando ancora più a Oriente l'asse economico del pallone.

A questo giro qualcosa gli è sfuggita di mano: il suo braccio destro, Carlos Cordeiro, si è dimesso dichiarando che l'iniziativa era un male per il calcio, perfino la Confederazione asiatica si è schierata contro questa manovra e da Londra sono arrivati i plateali attacchi del premier Keir Starmer.

Infantino è stato costretto a un dietrofront, probabilmente strategico, vista la sua machiavellica protervia.

Per decifrare la fredda spregiudicatezza di Gianni Infantino, bisogna tornare all'origine del personaggio e al filo rosso che unisce i grandissimi della storia. Napoleone Bonaparte, il diversamente alto di Ajaccio, deriso nei collegi militari di Brienne per il suo marcato accento corso, che finì per incoronarsi da solo Imperatore dei francesi. Gengis Khan, cacciato dal proprio clan, ridotto in schiavitù tra i boschi della Mongolia, riemerso dalle ceneri per sottomettere l'intera Eurasia e Giulio Cesare che trasformava i debiti di gioventù nella valuta per conquistare la Gallia.

E poi c'è Gianni Infantino, che in un afflato woke-globalista dichiarò: «Oggi mi sento qatariota, arabo, africano, gay, disabile e lavoratore migrante», spiegando che lui si sente come tutti loro, avendo vissuto sulla propria pelle la discriminazione in un paese straniero: la crudele Svizzera vallese, in cui a scuola lo bullizzavano perché aveva i capelli rossi, le lentiggini, e in più era italiano e non parlava bene il tedesco.

Stessa identica cavalcata epica dei grandi condottieri. Dai gironi infernali della crudele emarginazione elvetica al ruolo di monarca assoluto della FIFA: un'epopea di riscatto personale i cui traumi infantili hanno partorito la più bieca e spietata mercificazione del calcio globale.

L'ultimo capolavoro della sua gestione non è più soltanto l'estensione del Mondiale a format titanici da quarantotto o sessantaquattro squadre, ma il piano definitivo: vendere la Coppa del Mondo ai più ricchi del pianeta. Creare una bella scatola societaria (la FIFA Forward Enterprise) e venderne un bel 30% ai fondi d'investimento privati d'oltreoceano e agli immancabili emiri del Golfo.