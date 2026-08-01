Filippo Galli a MOW: “Da bambino Baresi ed era il mio idolo. Pensa cosa ho provato ad averlo a fianco in spogliatoio”

Da ragazzo lo chiamavano il “piscinin” per il suo fisico esile e il viso da bravo ragazzo. Così bravo che l’Inter, dove giocava il fratello Beppe, lo scartò. Ma non era l’ultima occasione della sua vita, perché di lì a poco, si metterà la maglia numero 6 dell’altra sponda di Milano, quella rossonera, e non se la toglierà più vincendo tutto quello che era possibile, da leader assoluto. Sarà così rinominato il Franz, come Beckenbauer, per il suo modo unico di interpretare il ruolo di libero. E sarà forte come lui.

La sua morte segna il mondo del calcio per sempre e si percepisce nella domanda che Paolo Maldini, poche ore dopo la notizia della scomparsa, ha scritto sui social: "Come faremo senza il nostro Capitano?”. È una frase semplice. Ma racconta quarant'anni di Milan e Milanismo. Perché Baresi non è stato soltanto il numero 6. È stato il Milan nella sua epoca d’oro. Ce lo ha raccontato anche Filippo Galli, difensore, compagno in quella squadra imbattibile, raggiunto da MOW per due parole sul Franz. "Baresi è stato un precursore. Oggi tutti parlano di costruzione dal basso, lui usciva palla al piede dalla difesa quarant'anni fa. Lo faceva da solo. Aveva coraggio, una gestione della palla straordinaria e una lettura del gioco fuori dal comune".

Fa impressione pensarci oggi. Il calcio celebra come innovatori difensori che fanno ciò che Baresi aveva già trasformato in normalità quando ancora internet non esisteva e le partite non erano tutti i giorni in televisione. "Nella fase senza palla era praticamente insuperabile - continua Galli -. Ti anticipava sempre e quando non riusciva ad arrivare prima, recuperava con qualità atletiche eccezionali: velocità, corsa, determinazione".