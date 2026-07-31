Anche quest’anno la F1 infiammerà Imola? Domenicali, così ci fai sognare: “A fine stagione si parlerà italiano, chissà”

A parlarne, a margine dell’ultimo GP in Ungheria, è stato il presidente Stefano Domenicali, raccontando però di una situazione totalmente sotto controllo: “Ci prenderemo tutto il tempo necessario per valutare come evolverà la situazione e sarà presa una decisione nel momento opportuno, che non sarà prima della metà di settembre. Ad oggi, le gare del Qatar e di Abu Dhabi sono confermate e tra l’altro sono già entrambe sold out. Naturalmente, se entro metà settembre la situazione non sarà sufficientemente chiara, valuteremo le decisioni necessarie”.

Tra le candidate a rimpiazzare uno dei due fine settimana, e ormai non c’è più dubbio visto che a parlarne è stato anche il sindaco Panieri direttamente dall’Ungheria, c’è Imola. Domenicali conferma, ma - almeno in questa occasione - non si sbilancia: “È tra le opzioni prese in considerazione, ma non è stato ancora scelto nulla. Posso solo dire che è nel gruppo delle possibilità disponibili”.

Un gruppo legato a un solo continente, l’Europa: “Qualora non fosse possibile disputare le ultime due gare in Medio Oriente, la stagione si concluderà in Europa, perché non abbiamo alternative praticabili in altre aree del mondo”. Un’affermazione che chiude subito la porta a chi, negli ultimi mesi, aveva ipotizzato un raddoppio di Las Vegas per tappare il buco in calendario. Domenicali smonta l’idea senza troppi giri di parole: “Non organizzeremo un’altra gara negli Stati Uniti. C’era stata anche l’ipotesi di disputare due gare a Las Vegas, ma non vogliamo svalutare un gioiello che sta crescendo così bene”.

A questo si aggiunge un motivo puramente di mercato: in quel periodo dell’anno, negli Stati Uniti, la scena è già occupata dalla NFL, “uno degli eventi sportivi più seguiti del Paese”, e la F1 non ha alcuna intenzione di scontrarsi con quella forza commerciale.