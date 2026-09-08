Perché Lavitola ha chiesto i domiciliari in Basilicata? E poi, ma che posto è Noepoli? Valterino vuole tornare alle origini, ai tempi di “Ciociò”, della politica e della caccia (ma stavolta piccola)

A Noepoli, paese di 700 anime incastonato nel Parco Nazionale del Pollino, Valterino è stato residente ufficialmente dal 9 gennaio 1986 al 30 gennaio 2008 in un palazzo signorile di colore rosa, quelli che nei paesi denotano le famiglie importanti, medici, avvocati, notabili. Lo chiamavano Ciociò, ma sono gli anni del Lavitola rampante, de L'Avanti!, dell'ascesa politica prima della discesa giudiziaria. Nel piccolo paesello Lavitola è un cognome che conta, la sua famiglia ha origini lì da un paio di secoli, e i suoi cugini sono illustri professionisti conosciuti in tutto il vicinato. Lì era nato anche suo padre Giuseppe nel 1911, famosissimo psichiatra napoletano, autore di alcune perizie per don Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra organizzata. Lo aveva anche scelto come primissimo banco di prova della sua esperienza politica, quando si candidò alle elezioni provinciali nel 1986, non fu eletto, ma solo a Noepoli ottenne circa 860 voti, più degli attuali abitanti del comune.

Sempre a Noepoli, fino a vent'anni fa, era stato titolare della ditta “La Beccacia snc del dott. Lavitola Valter & c” (coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi), “Valter inizió quell’attività appena diciannovenne spinto dalla sua passione per la caccia che da giovanissimo coltivava anche a Noepoli” ha raccontato un uomo del posto al Quotidiano del Sud, una passione che, abbiamo visto, si porterà dietro per tutta la vita, elevandola con i safari africani.

Lo ha scelto come locus amoenus per il suo ritiro, quasi eremitico tra i monti, proprio mentre è tornato sulla bocca di tutti. Per sparire e aspettare che la tempesta giudiziaria si plachi, lontano dalle telecamere e dai salotti, spera. Da predatore (di selvaggina, si intende), Lavitola vuole tornare fra quei monti da uomo braccato, nel mirino. Resta da vedere se i giudici accoglieranno la richiesta, e se Noepoli sarà davvero, per Lavitola, il punto d'arrivo di una parabola cominciata lì quasi quarant'anni fa. Oppure se sarà soltanto l'ennesima tappa di una storia che è ancora ben lontana dal chiudersi.