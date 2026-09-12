Ecco perché il secondo posto di Kimi Antonelli conta (quasi) più della pole position di Lando Norris: i numeri da Madrid

Stavolta non c’è gioia totale per Kimi Antonelli, beffato da Lando Norris in qualifica a Madrid per soli undici millesimi. L’inglese la pole gliel’ha strappata all’ultimo, sorprendendo tutti quanti grazie a un giro al limite dall’inizio alla fine, tanto da rischiare tutto all’ultima curva finendo quasi a muro, quando il leader del mondiale aveva già terminato il suo ultimo tentativo.

Una volta tornato nel paddock, poi, l’italiano ha già le idee chiarissime su cosa l’ha frenato in quell’ultimo giro: “Siamo andati davvero a un soffio dalla pole position”, racconta ai media presenti in tracciato. “Ho perso quel piccolissimo centesimo soprattutto alla chicane e poi alla curva 13, dopo il banking, dove ho avuto un bel jolly durante il primo tentativo in Q3. Da lì in poi non ho avuto la stessa fiducia per spingere al limite in ingresso curva come prima”.

Nonostante ciò, nulla da rimproverarsi: “Nel complesso è stato comunque un bel giro, niente da dire. Su questa pista non è affatto semplice mettere tutto insieme in un unico tentativo e Lando ha fatto un lavoro fantastico, specialmente considerando il tempo perso nelle FP2. È sempre un peccato perdere la pole per così poco, ma l’attenzione adesso è tutta sulla gara”.