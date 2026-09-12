La desolazione di Pecco Bagnaia a Misano: “Accadono cose strane, sono frustrato, umiliato e non posso fare più di così"

Alla fine Bagnaia menziona anche il freno motore, un punto debole che ieri Valentino Rossi aveva individuato confrontandosi con il suo pilota, dopo averlo osservato da bordopista: “Al momento non abbiamo un piano preciso; stiamo solo cercando di capire come stanno le cose. Il problema è che in passato, quando avevo poco grip, il team cercava di caricare maggiormente il posteriore per avere più sostegno; ora invece, se carichiamo di più il posteriore in condizioni di scarso grip, finisco per perderlo del tutto. Inoltre, se freno anche col posteriore – come bisognerebbe fare - la situazione peggiora rispetto a quando freno solo con l'anteriore. Mi sembra di affrontare una curva con la frizione tirata, quindi completamente senza freno motore; e la moto non può funzionare così”.

Nulla funziona, tutto si deteriora. La fine dell’avventura di Pecco Bagnaia in Ducati è amara e non sembrano esserci i presupposti per un ribaltamento, per un riscatto d’orgoglio. L’orgoglio che non ha mai perso e mai smarrirà. “Io non mollo mai” – ha risposto grintoso e serio ad un gruppo di tifosi nel paddock che lo incoraggiavano. Ma non dipende solo da lui.