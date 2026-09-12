"Volevo vincere così": Marc Marquez se l'era promesso. Nella Sprint di Misano a Bez e Martìn resta il podio

1, 30, 7 (e qualcosa). Non sono numeri da giocarsi, ma il centro di tutto nella Sprint appena andata in scena a Misano. Perché è il tempo che Marc Marquez ha impiegato a fare il giro del Marco Simoncelli World Circuit quando di giri alla bandiera a scacchi ne mancavano solo tre. Esattamente nel momento in cui Marco Bezzecchi sembrava essere riuscito a rosicchiargli qualcosa e per il numeroso pubblico s’era sentito l’odore di un’impresa possibile per l’italiano dell’Aprilia. Invece Marc Marquez stava solo tirando il fiato prima di lanciarsi in quel tirone decisivo che ha messo fine a ogni possibilità e ogni ambizione. “Sono partito con un unico piano: vincere – ha ammesso il 93 al parco chiuso - Avevo la media e Bezzecchi era con la soft, quindi ho cercato di creare gap, poi ho visto che stava arrivando, ma siamo riusciti a gestire".