Kimi Antonelli a Madrid dimostra perché in questa F1 sta facendo la differenza (demolendo i suoi avversari)

Il dato più interessante, però, non è il tempo in sé. È la velocità con cui Kimi si è adattato a un circuito difficile e tecnico, con curve che nessun pilota aveva mai affrontato prima di questo weekend ad eccezione dei due Ferrari per un filming day. Lui scende in pista e la fiducia arriva, quasi naturale. Poi magari gli altri si avvicinano, provano a rispondere, ma è la facilità con cui riesce ad andare subito a tutta a lasciare senza parole. È proprio questo il dettaglio che più volte in questa stagione ha fatto la differenza.

C’è poi un altro aspetto, forse ancora più importante. Antonelli arriva da Monza, dalla vittoria più emozionante della sua carriera, quella di casa, che lo ha portato a piangere sul podio e a buttarsi tra la folla come una rockstar. Un trionfo che avrebbe potuto togliergli anche solo un briciolo di lucidità. E invece no: è rimasto totalmente immerso nella sua stagione, senza sbavature, come se quella gioia fosse già stata archiviata totalmente e la testa fosse passata immediatamente al prossimo obiettivo da raggiungere.

È proprio questo il punto: ogni volta che sale in macchina, fa la differenza. Non contano sessioni, valori in campo o avversari. Lui è sempre lì, weekend dopo weekend, pista dopo pista. Tutto questo al suo secondo anno in F1, a vent’anni, facendoci credere che questo livello sia la normalità. Non lo è, anzi, ed è il motivo per cui ha sportivamente demolito in più occasioni i suoi avversari.

Il weekend, comunque, è ancora tutto da scrivere anche perché il botto violento di Lindblad sul finale delle FP2 ha in parte compromesso l’ultima sessione del venerdì. Ma il messaggio lanciato da Kimi anche stavolta resta potente: c’è tanta fiducia nella macchina, ma c’è soprattutto tanta fiducia in se stesso. Esattamente quella che, solitamente, permette ai piloti di spingersi oltre ogni limite.