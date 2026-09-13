No, il nuovo record di Antonelli in Spagna non è solo fortuna (che non premia Leclerc). Ma Kimi parla chiaro: “Non penso al Mondiale”

Poi torna a parlare della sua gestione, pienamente soddisfatto: “È stata una gara molto positiva, specialmente con la gomma dura. Alla fine avevamo un ottimo passo, ma ora dobbiamo continuare a spingere”.

Inevitabilmente, James Hinchcliffe - che conduce le interviste - gli chiede se inizi a pensare al campionato. Lui risponde senza mezzi termini, sempre con lo stesso mantra: “È esattamente ciò che non voglio fare. Devo continuare a spingere gara dopo gara, continuare a ottenere prestazioni positive e godermi tutto quanto, cercando di fare del mio meglio. Poi vedremo quale sarà la posizione finale a fine anno”.

Data la sua scaramanzia, probabilmente le parole “Mondiale” e “favorito” non le pronuncerà fino a quando non sarà eventualmente la matematica a consentirglielo. È il suo modo per rimanere concentrato, come si è visto fin da quando ha iniziato a vincere con costanza. E, di fatto, se in tutti i Gran Premi sei lì davanti a giocartela, prima o poi anche la fortuna ti premierà. Fa parte di questo sport, da sempre, e oggi è toccato a lui goderne, con la stessa dinamica che ormai tre stagioni fa consegnò a Norris la prima vittoria in carriera a Miami.

L’unico che invece non sembra quasi mai poterne approfittare è Charles Leclerc. Il monegasco in Spagna allontana le polemiche del dopo Monza con un garone, eppure al termine dei 57 giri corsi è solo quarto. Sarebbe bastato quel caos che tutti si aspettavano per giocarsi la vittoria, capitalizzando su una strategia differente rispetto a quella degli avversari, ma tutto è filato liscio nonostante ogni pronostico.