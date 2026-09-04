L’ultima trovata della F1, con il 2027 che partirà da Milano (approfittando della Fashion Week): “A febbraio ci saranno tutti, si parlerà tanto di noi”

L’Italia è sempre più al centro della F1. In pista lo è con Kimi Antonelli leader del Mondiale e con una Ferrari che non vuole darsi per vinta, come ci ha spiegato a Monza Frederic Vasseur durante la conferenza stampa dedicata ai team principal, fuori con la nuova Formula One Week, l’ultima trovata di Liberty Media e Stefano Domenicali. Una settimana interamente dedicata al Circus, a Milano, nel periodo in cui la città sarà al centro del mondo per via della Fashion Week.

Il capoluogo lombardo, insomma, non si accontenta più di essere la capitale della moda. Dal 18 al 20 febbraio 2027 lo sarà anche della velocità, ospitando F1 Live Milan: tre giorni pensati per riempire quel vuoto di gennaio-febbraio in cui, normalmente, di F1 se ne parla pochissimo. Il modello di riferimento è quello di F1 75 Live, lo show che nel 2025 ha riempito l’O2 Arena di Londra e ha portato 7,5 milioni di persone davanti allo schermo in 37 Paesi diversi.