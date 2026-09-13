È Sabalenka show alla finale degli US Open: racchette rotte e un ‘f*ck off’ in camera: la complessa arte del saper perdere

Perdere non fa piacere a nessuno. Per un attimo, può sembrare che nulla abbia più senso, che si cancelli il lavoro di una vita. I fuoriclasse, però, raccolgono i resti di quello che è stato e ripartono da capo. Certo, la formula non è uguale per tutti, sta nel saper dosare accettazione, sofferenza e bile. Poi se ci si sta giocando tutto, se quel tutto sfugge per un soffio, rompere racchette può essere un metodo di sfogo decisamente contemplabile. Il Roland Garros perso da Jannik Sinner lo scorso anno, per esempio, se solo l’altoatesino (e noi tutti) non avesse trasceso la dimensione della rabbia, per affogare direttamente in quella del dolore viscerale.

Non stiamo dicendo che Aryna Sabalenka debba frenare la sua natura. Sappiamo quanti prima di lei, addirittura un giovanissimo Roger Federer, si siano liberati così. Ma viene da chiedersi: dove finisce l’impeto tollerabile? E dove comincia la monotona veemenza?