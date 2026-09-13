Marc Marquez ci ha detto tutto, tranne una cosa: “Gli altri mi hanno fatto dei regali, gli ho assaggiati e avevano un sapore dolce”

Marc dice di sentirsi libero e che Aragon lo ha aiutato moltissimo così come la settimana che è seguita. Vedremo la prossima, in Austria: il tanto chiacchierato vantaggio dell’Aprilia su Ducati adesso sembra non esserci più, men che meno considerando i problemi al braccio di Martín e lo stato mentale di Bezzecchi, che adesso di punti da recuperare dai due spagnoli (entrambi in testa a quota 274) ne ha 33. Se prima sarebbe bastato non fargli regali, ora i piloti Aprilia dovranno approcciare in tutt’altra maniera le sette gare che restano da correre. Marc dice, in Spagnolo, che l’importante quest’anno è divertirsi durante il cammino, che pure se non dovesse riuscire a vincere il titolo andrebbe bene lo stesso. Chissà. E chissà cosa ha detto a sé stesso sul podio di Misano, quando si è messo a parlare fitto durante l’inno. Ha provato a chiederglielo Matt Birt in conferenza stampa e abbiamo provato a chiederglielo noi più tardi, in spagnolo: Marc ha glissato in entrambe le occasioni. Di certo c'è che esce da Misano con forza e una convinzione anche più grandi del talento che si trova tra le mani.