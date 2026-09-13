13 settembre 2026

Marc Marquez ci ha detto tutto, tranne una cosa: “Gli altri mi hanno fatto dei regali, gli ho assaggiati e avevano un sapore dolce”

13 settembre 2026

Ha recuperato 102 punti in 7 gare, oggi per la prima volta da Valencia 2025 guida la classifica. Succede a Misano, dove Marc Marquez parla a sé stesso da in cima al podio durante un inno che di parole non ne avrebbe. E i suoi rivali per il mondiale vanno in bianco con tanto di livrea celebrativa: uno rotola nella ghiaia, l’altro dovrà operarsi
Marc Marquez ci ha detto tutto, tranne una cosa: &ldquo;Gli altri mi hanno fatto dei regali, gli ho assaggiati e avevano un sapore dolce&rdquo;

Marc Marquez parla chiaro dopo i 37 punti presi a Misano: “Gli altri mi hanno fatto dei regali, gli ho assaggiati e avevano un sapore dolce”. Velocissimo sempre, ora è anche riuscito a sopraffare il suo istinto, come nel warm up quando è uscito solo per gli ultimi cinque minuti o il venerdì in cui si è trattenuto per preservare le forze. Dal Mugello ha recuperato 102 punti ed è, di fatto, per la prima volta in testa al mondiale da Valencia dell’anno scorso. Nel frattempo i due rivali per il titolo,  che s’erano vestiti di bianco per la domenica per celebrare Gilles Villeneuve, in bianco ci vanno in gara: Marco Bezzecchi parte benissimo, al contrario di Marc che ha un’incertezza, poi però sbaglia subito dopo il curvone, nel punto più difficile del circuito: “Per fortuna c’è subito l’Austria”, dice, con un altro zero sul tabellone. Jorge Martín invece, che ad approccio è il più simile a Marc Marquez (lento solo quando non ci sono punti in palio), si ritrova a fare i conti con la sindrome compartimentale, motivo per cui probabilmente finirà per operarsi dopo l’Austria e prima della trasferta d’oltreoceano.

Marc dice di sentirsi libero e che Aragon lo ha aiutato moltissimo così come la settimana che è seguita. Vedremo la prossima, in Austria: il tanto chiacchierato vantaggio dell’Aprilia su Ducati adesso sembra non esserci più, men che meno considerando i problemi al braccio di Martín e lo stato mentale di Bezzecchi, che adesso di punti da recuperare dai due spagnoli (entrambi in testa a quota 274) ne ha 33. Se prima sarebbe bastato non fargli regali, ora i piloti Aprilia dovranno approcciare in tutt’altra maniera le sette gare che restano da correre. Marc dice, in Spagnolo, che l’importante quest’anno è divertirsi durante il cammino, che pure se non dovesse riuscire a vincere il titolo andrebbe bene lo stesso. Chissà. E chissà cosa ha detto a sé stesso sul podio di Misano, quando si è messo a parlare fitto durante l’inno. Ha provato a chiederglielo Matt Birt in conferenza stampa e abbiamo provato a chiederglielo noi più tardi, in spagnolo: Marc ha glissato in entrambe le occasioni. Di certo c'è che esce da Misano con forza e una convinzione anche più grandi del talento che si trova tra le mani.

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di Cosimo Curatola Cosimo Curatola

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