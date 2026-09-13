La brezza di Misano soffia su Marc Marquez: Jorge Martín soffre di sindrome compartimentale e non avrà tempo di operarsi (a meno di acrobazie)

“Prima o poi dovremo trovare una soluzione – ammette - ma ovviamente non siamo nel periodo dell'anno né nella posizione migliori per farlo. Tutti gli interventi chirurgici comportano complicazioni o possono averne, quindi è qualcosa che va valutato attentamente”. Nel tentativo importante di guardare la parte mezza piena del bicchiere, Jorge tira fuori l’orgoglio per se stesso e per il suo team, pronunciando frasi tutt’altro che scontate: “Mi concentro sul fatto che ieri ero terzo dopo un venerdì disastroso e che oggi sono stato in testa dopo non essere riuscito a tenere il passo dei leader nella Sprint. Quindi, in termini di velocità e di prontezza nel reagire, penso che ci siamo. Per me, è un privilegio essere nella posizione in cui mi trovo in questo momento. Ho saltato i test pre-stagionali, non mi sentivo a mio agio con la moto, ho faticato per tutto l'anno, eppure sono ancora in lotta. Questo fine settimana abbiamo fatto un passo avanti, ed essere in grado di competere con Marc al livello in cui si trova, con Marco al livello in cui si trova, è fantastico. Ma è chiaro che ci sono cose che non posso controllare. Cerco di concentrarmi su ciò che posso controllare, e basta. Sarà molto difficile battere Marc, ma ci proveremo”.

Giovedì aveva detto di guardare con fiducia al calendario, che fin qui gli aveva propinato piste indigeste ma che presto sarebbe tornato a sorridergli. Così gli domandano quali tappe pensava di poter affrontare con mentalità offensiva. “Misano era una di queste – risponde reattivo tra le risate dei presenti. “Oggi ero pronto ad attaccare, disposto a rischiare per la vittoria, ma poi è arrivato questo problema. Quindi posso dirti quali piste penso siano le mie favorite, ma poi dipende tutto da questo problema che è emerso”. La MotoGP 2026 si avvia verso un autunno decisivo, somiglia ad una foglia appesa al braccio destro di Jorge Martín.