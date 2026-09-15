José Mourinho impressionato da Kimi Antonelli: “Non ho mai visto niente del genere”. E sulla Ferrari lo Special One…

È l’ennesima conferma di quanto influente stia man mano diventando, varcando sempre più i soli confini del Circus. Il portoghese, uno che raramente si lascia andare, ne riconosce il talento e ne parla stupito, come poi confermato anche da Jean Alesi nel suo consueto commento del martedì sul Corriere della Sera: “Ho assistito alla gara con Mourinho, che ripeteva: ‘non ho mai visto un ragazzo così’. Detto da un allenatore che ha lavorato con molti fenomeni mi pare un verdetto autorevolissimo”.

Parole che trovano riscontro in alcuni dei numeri di questa stagione. Antonelli è diventato il più giovane leader della storia del Mondiale piloti, conquistando la vetta della classifica a 19 anni, 7 mesi e 4 giorni dopo il GP del Giappone: un record che apparteneva a Lewis Hamilton dal lontano 2007. Poco prima, in Cina, ne aveva già infranto un altro diventando il più giovane poleman di sempre a 19 anni, 6 mesi e 17 giorni. E se non bastasse, proprio in quel weekend aveva inaugurato una striscia mai vista prima: primo pilota nella storia della F1 capace di vincere le sue prime quattro gare consecutive, un filotto poi diventato di cinque dopo un weekend altrettanto pazzesco a Monaco.

A Monza, infine, ha timbrato anche il record di più giovane vincitore di sempre sul tracciato brianzolo, a 20 anni e 12 giorni, superando quello che fino a quel momento era di Sebastian Vettel dal 2008.

La strada verso la storia sembra ormai sempre più spianata. Basti pensare che Lando Norris, più di George Russell il principale rivale da qui a fine stagione, paga un distacco di ben 106 punti dalla vetta della classifica. In pratica, più di quattro gare piene. E all’ultima attualmente in calendario ne mancano otto, sette (Imola) qualora la situazione geopolitica tra Qatar e Abu Dhabi non dovesse migliorare.