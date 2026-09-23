Lewis Hamilton a Baku distrugge la F1 e le nuove regole per il 2027: “Non hanno senso, serve l’opposto. Così non si alza l’asticella”

Una scelta tecnica, insomma, pensata per risparmiare risorse. Ma che Lewis Hamilton non ha assolutamente digerito. “Non ne conosco le ragioni, ma penso che dovrebbero essere più lunghe, dato che dal punto di vista fisico sono più facili che mai”, ha tuonato l’inglese ai media presenti a Baku nel corso del Media Day. “Accorciarle non ha molto senso: questo fine settimana abbiamo mescole che possono praticamente coprire tutta la distanza di gara, poi ci sono molti Gran Premi in cui si fa un solo pit-stop senza che sia particolarmente impegnativo. Stanno facendo gomme che sembrano durare sempre di più; per quanto mi riguarda, in molte occasioni avrei voluto che ci fossero più giri, quindi chiederei l’opposto: gare più lunghe”.

Per il sette volte campione del Mondo, il problema va oltre la semplice questione regolamentare: “Il nostro dovrebbe essere lo sport più esigente al mondo dal punto di vista fisico e mentale. A Singapore fa incredibilmente caldo ed è un tracciato probante, la Malesia sarà pazzesca quest’anno: è proprio lì che si vedono gli atleti al limite delle loro prestazioni, costretti a spingere il proprio corpo oltre ogni limite. Questo è lo sport: alzare l’asticella e superare i limiti. Per questo non ha alcun senso per me”.

Non si ferma qui, però, la lista delle perplessità di Hamilton. C’è anche il caso Monaco, che dalla prossima stagione ospiterà una delle dieci Sprint Race in calendario: “Magari avremo un’altra sessione di qualifiche, il che è carino, ma ho sempre detto che Monaco ha bisogno di qualcosa di diverso. Non penso che debba avere lo stesso formato di gara di tutti gli altri posti. Le gare Sprint hanno portato qualcosa di nuovo nello sport, ma dobbiamo inventarci un’idea specifica per un posto del genere. È un luogo bellissimo e un circuito incredibile da guidare, ma la gara domenicale è tra le più noiose che ci siano: una gara Sprint non è la risposta”.