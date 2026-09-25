Addio a Elena Pero: “la voce del tennis” che ha raccontato le origini di Federer e Nadal, la rincorsa di Djokovic e la nascita del fenomeno Sinner

Elena Pero ci lascia a 60 anni, dopo una lunga malattia. Ne annuncia la scomparsa Sky Sport, seguito poi da un cordoglio unanime da parte di chi ha avuto la fortuna di condividere momenti di vita e lavoro con una delle voci più riconoscibili del panorama tennistico italiano.

“Vince con il dritto vincente Jannik Sinner una partita che non è stata facile neanche un po’ e per questo ce la ricorderemo come infinitamente bella”. Così Elena Pero iniziava a commentare il secondo trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, lo scorso 12 luglio. L’ultimo grande epilogo del Grande Slam per lei che, nonostante la malattia, aveva fino a quel momento continuato a dedicarsi al lavoro. Sono parole, quelle che fanno da sfondo a un Sinner più che mai felice, che oscillano tra la fermezza e l’orgoglio, parole decise e puntuali ma non senza un velo di emozione. Una conclusione perfettamente bilanciata, di chi di tennis ne ha visto tanto e sa bene come riconoscerne l’essenza. Una danza al commento, quella di Elena, che contemplava l’imparzialità e l’oggettività. Elena Pero è stata questo, inflessibile intenditrice e amante di tennis come pochi altri, una sintesi di infinita competenza e misurato affetto che nello sport della racchetta, un paio di cuffie e un microfono ha trovato la sua vocazione. È stata l’oratrice per eccellenza, in oltre 35 anni di carriera ha raccontato i grandi della storia, a partire da Roger e Rafa, fino all’ascesa di Jannik Sinner e di tutto il movimento italiano.