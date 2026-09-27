Ai reduci, a chi s’è perso, a chi cerca la strada: Nicolò Bulega, world champion della SBK oggi a Cremona, ha suonato con la Panigale l’inno che mancava

A Cremona è stato lì, dimostrando pure una maturità quasi atipica per un pilota: lasciando che il compagno di squadra scappasse e senza cedere alla vena che avrebbe voluto tapparsi per andare a prenderlo. Lecuona s’è preso tutta Cremona. Nicolò s’è preso il mondo. Dopo che il mondo gli aveva pure voltato le spalle, quando era troppo giovane, troppo poco maturo e per niente pronto per portarsi sulle spalle la promessa di dover essere per forza una promessa. Ha cominciato a rinascere, quel ragazzo, il giorno in cui ha capito di dover prima ammazzare chi gli avevano fatto credere d’essere. Detta così è cruda? Un po’, ma significa semplicemente che Bulega ha ricominciato da Nicolò.

Servono una lucidità cruda e un’onestà spietata per farlo e ammettere la verità che spezza lo stomaco: mi sono perso. È lo schianto. La psiche, codarda e viziata dall'istinto di autoconservazione, inventa alibi pur di non crollare: colpevolizza le circostanze, anestetizza il dolore col decoro, finge di avere ancora il manubrio in mano mentre scivola sulla ghiaia. Ma continuare a correre nella nebbia facendo finta di conoscere la strada è il modo più rapido per frantumarsi.