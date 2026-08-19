We listen we don’t judge? Nick Kyrgios positivo alla cocaina: “Volevo che lo sentiste dire prima da me”

Di seguito le parole di Nick Kyrgios sull’accaduto:

“Volevo che lo sentiste dire prima da me. Recentemente ho fallito un test antidoping a Maiorca dopo essere risultato positivo alla cocaina. Ho commesso un grave errore e me ne assumo la totale responsabilità. Mi dispiace per i miei fan, la mia famiglia, i miei sponsor e tutti quelli che mi sono vicini. Soprattutto, mi dispiace per i bambini che mi seguono. So bene l'esempio che questa situazione dà e sono profondamente deluso da me stesso. Non ho intenzione di trovare scuse, ma voglio dare un po' di contesto su ciò che ha portato a questo. Gli ultimi due anni di infortuni mi hanno messo a dura prova, sia fisicamente che mentalmente. Il mio corpo non è stato in grado di fare ciò che la mia mente si aspettava che facesse, e venire a patti con l'essere vicino alla fine della mia carriera è stato più difficile di quanto immaginassi. Ho sempre detto che non ho scelto il tennis - il tennis ha scelto me. Ma lasciare andare qualcosa che è stata tutta la mia vita è una delle cose più difficili che io abbia mai dovuto affrontare. A volte mi sono sentito impotente e solo. Niente di tutto questo può giustificare quello che ho fatto. Tuttavia, la buona notizia è che questo è stato un campanello d'allarme. Per i prossimi 28 giorni mi allontanerò dai social media e dalla vita pubblica mentre mi concentro sul rimettermi in sesto. Chiedo che le persone rispettino la mia privacy durante quel periodo e, soprattutto, la privacy della mia famiglia. Mi dispiace. Lavorerò su me stesso e tornerò migliore di prima”.

Ciò che traspare è la volontà di migliorare dal punto di vista umano. Evidentemente è giunto il momento per Nick Kyrgios, per sua stessa ammissione, di cogliere i segnali e fare i conti con la realtà dei fatti, dopo una carriera di alti e bassi e un talento sprecato da una mente tanto ribelle. E quelle parole taglienti rivolte a Jannik Sinner, oggi, sembrano tornargli indietro con un pizzico di ironia della sorte. Ma qui va tutto bene: we listen, we don't judge.