Dio è Morto e Varenne se ne va a 31 anni: storia di un cavallo da 6 milioni che scrisse una leggenda

Nel 1965, sulla scia di un’aria che pareva star cambiando, un giovane cantautore modenese, al tempo poco più che venticinquenne, dava i natali ad una canzone destinata a diventare l’inno di intere generazioni, a muovere gli animi e le coscienze del proprio tempo e, cosa forse meno importante, entrare a far parte di quei luoghi polverosi e angusti che mal tollerano le nouvelle vague, che mal giudicano chi non è perito da almeno cinquant’anni: le antologie scolastiche. Quella canzone incarnava il pensiero di turbe intere, di molti coetanei dello stesso autore, fomentati dalle ingiustizie sociali ed istituzionali dell’epoca, dal crollo dei valori e dell’etica umana. Il titolo di quella canzone - Dio è morto - riecheggiava proprio questo concetto, sublimato stupendamente da Friedrich Nietzsche in “Così Parlò Zarathustra”, dal quale il giovane e colto Guccini attinse la celeberrima massima.

Proprio quel Dio, risorto in soli 3 giorni come il cantautore modenese aveva predetto, esattamente 30 anni dopo e sempre in Emilia Romagna, ma stavolta nella splendida tenuta Zenzalino di Copparo, in provincia di Ferrara, dava i natali al più grande atleta animale che la storia umana abbia mai conosciuto: Varenne, uno splendido puledro baio nato dall’americano Waikiki Beach e dalla saura Ialmaz.

Varenne, allevato congiuntamente dalla famiglia Viani e da Jean Pierre Dubois, figura di spicco dell’ippica francese, avrebbe presto conquistato i riflettori. Accadde, per la prima volta, quando il giovane predestinato compì 3 anni, di nuovo in una provincia emiliana: Bologna. Non fu un debutto vincente, ma bastó perché Enzo Giordano decidesse di sborsare per lui la cifra record di 150milioni di lire, accettata dalla proprietà anche per via di un frammento osseo libero - un cosiddetto “chip” - in un arto che si credeva avrebbe causato fastidi in futuro. Nessuno poteva sapere che quel giovane puledro sarebbe divenuto il cavallo più vincente ed iconico della storia, con buona pace dei galoppatori e dei saltatori.