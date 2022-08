Voglio rinascere cavallo per vincere il Palio di Siena

Se sei cavallo, le proteste dei fanatici che vorrebbero abolire il Palio non le senti. Senti le urla del pubblico, il frastuono della piazza, gli zoccoli sulla terra. Se vinci il Palio di Siena, i contradaioli piangono per te. Sei una macchina da corsa per tre minuti all’anno, forse un paio di volte nella vita. Tutto lì, in quegli istanti. Daniele Manusia, in un bel reportage per Internazionale uscito nel 2018, racconta bene il prima e il dopo: “Tutti i cavalli iscritti al “protocollo” (un centinaio) sono sottoposti a visite periodiche che li giudicano dal punto di vista sia morfologico sia caratteriale […] e devono avere minimo 5 anni (negli ippodromi corrono anche cavalli di due). I veterinari della commissione conoscono la storia clinica degli animali, i loro infortuni, piccoli o grandi. Vicino a Siena c’è una pista con le stesse curve e le stesse pendenze di piazza del Campo, dove si effettuano le corse di addestramento. Il palio ha un’ambulanza per cavalli che, in caso di incidente, sono operati d’urgenza – tornano in scuderia, mi dicono, persino prima che i fantini siano stati visitati al pronto soccorso. L’obiettivo è curarli, non farli tornare a gareggiare. Se il proprietario non li vuole più c’è una pensione in cui i cavalli del palio vanno a trascorrere pacificamente gli anni che gli restano da vivere. In caso di vittoria, i proprietari non guadagnano niente. Devo aggiungere che nessuna delle persone coinvolte ha parlato volentieri con me degli incidenti che possono capitare durante la gara e che possono portare anche alla morte del cavallo”.



Prima di criticare per l’ennesima volta il Palio di Siena, di raccogliere firme per abolirlo, pensate a chi - come me - non vede l’ora di rinascere cavallo per vincere, davanti a tutti anche solo di un centimetro, sulla terra sacra di Piazza del Campo. Che tristezza sarebbe, rinascere per quella corsa e trovarla solo nei libri di storia. Prendetevela piuttosto coi maneggi, con le carrozze in centro, con i gendarmi che ancora sfilano come fossero i Mille di Garibaldi, con gli allevamenti di purosangue. Lasciate stare il Palio. Lasciate ai cavalli una vita tranquilla, l’adrenalina dell’attimo e la magia della velocità. E, soprattutto, lasciate agli uomini quello che li rende tali: passione, dolore e spettacolo. Niente di meno.