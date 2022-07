Questa sera, dopo due anni di stop forzato causa Covid, torna il Palio di Siena. Una manifestazione popolare tra le più amate nel paese, tanto che sono attese decine di migliaia di persone in Piazza del Campo e gli alberghi della città toscana sono soldout ormai da giorni. E che verrà trasmessa in diretta su L7 con un commentatore d’eccezione come Pierluigi Pardo affiancato dalle ‘incursioni’ di Massimo Ghini e David Parenzo. Questa mattina si è svolta la provaccia, seguita dalla consueta benedizione dei cavalli e dei fantini nelle chiese di ogni contrada. Dalle 17 al via il Corteo Storico. Il Palio unisce, ma il Palio divide al contempo. Infatti, come in ogni edizione, le associazioni animaliste si scagliano contro il sindaco Luigi de Mossi e le contrade a difesa dei cavalli. Tra i più agguerriti c’è ancora in prima fila Walter Caporale storico attivista in difesa degli animali a presidente dell’associazione Animalisti Italiani. Lo abbiamo intervistato ed è tornato a scagliarsi contro la manifestazione.