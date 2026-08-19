Il Palio dell’Assunta in tutta la sua poesia: il trionfo del Nicchio, la clamorosa (e discussa) vittoria di Tittia e l’incidente con il contradaiolo

Piazza del Campo, Siena. Sono da poco trascorse le 20 quando la folla che riempie la conchiglia inizia a borbottare e lamentarsi, a intravedere possibile un nuovo rinvio della “carriera”, già posticipata di due giorni per via del maltempo. Godo di una postazione privilegiata, anche se da dove mi trovo a malapena si distinguono i canapi, colpevole anche la grossa distanza tra essi e la curva di San Martino - rotonda e rapida, dove in piena discesa i cavalli sfidano la fisica lanciati ad oltre 60 km/h - , dove mi trovo.

Gli occhi di tutti sono sul tandem composto da Anda e Bola e Tittìa, al secolo Giovanni Atzeni, prodigio della natura a caccia del suo tredicesimo Palio, che gli permetterebbe di portarsi ad un tiro di schioppo da Aceto, che di “cenci”, a casa, ne ha portati 14. Il fantino sardo-tedesco indossa una giubba blu, che avrebbe su di sé pure una conchiglia, la quale si vede a stento dal posto in cui osservo. Se vogliamo, lo aiuta pure a mimetizzarsi - non che ne avrebbe bisogno – nell’ambiente ombroso.

Quelli che veste, tuttavia, non sono colori qualsiasi: sono i colori del Nicchio, la contrada che per prima gli diede fiducia in quel lontano 2 luglio 2003 e che adesso ricorre al figliol prodigo per riportare, in Via dell’Oliviera, una vittoria che manca da oltre 28 anni. Sono state già date un paio di partenze false, dopo ognuna delle quali Tittìa, col suo piglio diplomatico - che in un’altra vita gli avrebbe permesso di fare il politico –, ha presto intercettato Carlo Sanna, fantino dell’Aquila, per contrattarne i servigi.