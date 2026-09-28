Quella voglia irrefrenabile di fare politica del cardinale Zuppi, il Prete Rosso contro la Meloni del “Partito Vaticano Italiano” (più a sinistra del Pd)

Partiamo da una opera di Ernesto Rossi dal titolo suggestivo: “Il manganello e l’aspersorio. La collusione tra il Vaticano e il regime fascista nel ventennio”. Si tratta di un saggio sui rapporti intercorsi tra il Vaticano e il fascismo, con un focus particolare su Papa Pio XII. Eh sì perché di rapporti ce ne furono parecchi. Alcuni preti parteciparono addirittura alla “Marcia su Roma” e il fascismo ricambiò con il Concordato. Intendiamoci, Mussolini memore del suo anticlericalismo giovanile, mantenne sempre orgogliosamente i suoi simboli e pur sollecitato da Oltretevere sulla demolizione della statua dell’eretico Giordano Bruno a Campo de’ Fiori mai cedette ed anzi ne fece costruire un’altra vicino al Vaticano ad Anita Garibaldi sul Gianicolo, moglie del più famoso Giuseppe, noto mangiapreti. Ma si tratta di cose di tempi andati e se vogliamo restare al presente dovremmo piuttosto scrivere un novello libello dal titolo: “Falce, martello e aspersorio”, incentrato alla corrispondenza di amorosi sensi a cui spesso assistiamo tra Chiesa Cattolica e Sinistra. Infatti non vi è tema sociale o misura governativa che non cada sotto le grinfie affilate di Matteo Maria Zuppi, cardinale e arcivescovo di Santa Romana Chiesa, metropolita di Bologna e, soprattutto, presidente della potentissima CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Intimamente legato alla Comunità di Sant’Egidio, “Sor Matteo” ha tutte le caratteristiche del prete scaltro, immagine restituitaci da millenni di novelle, fin dai tempi del Boccaccio. Matteo Maria, Figlio di Enrico Zuppi, direttore de l’Osservatore della Domenica. Famiglia di cardinaloni la sua se è vero come è vero che lo zio fu Carlo Confalonieri, arcivescovo di Milano. Zuppi assomiglia inquietantemente a Renato Rascel e di lui ha sicuramente il sorriso avveduto e un po’ sornione che hanno i preti romani. Cardinalizzato da Papa Francesco ha il titolo di Sant’Egidio, a Trastevere. Imperversa in Rai1 con “A Sua immagine” e “Che tempo che fa” dell’abatino Fabio Fazio. Sotto Francesco ha fregato -di fatto- il posto al Primo Ministro Vaticano, Pietro Parolin. In questi giorni è infatti in missione a Mosca. Comunque il suo habitat naturale è il catodo piuttosto che la sacrestia.