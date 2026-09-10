Perché si è tornati a parlare di Berlusconi nel processo Baiardo? E perché è tornato a testimoniare Giovanni Brusca, le cui dichiarazioni furono bollate di “fortissima ambiguità”?

Ed è in questo contesto che viene scongelato il sempreverde Brusca. Peccato che, sulla questione, sia già stato ritenuto più volte inattendibile. Lo hanno detto i pm di Caltanissetta, lo hanno detto i giudici del tribunale di Palermo che nel corso del processo contro Dell'Utri definirono le sue dichiarazioni come caratterizzate da “fortissima ambiguità” e “in rotta di collisione e in stridente contrasto con alcuni dati processuali incontrovertibili e inoppugnabili”, concludendo che Brusca “non aveva voluto fornire uno spontaneo e leale contributo all'accertamento della verità”. Il gup del processo Mannino disse invece che Brusca era solito “arricchire le sue dichiarazioni di connessioni tra fatti da lui conosciuti e fatti appresi dai processi e dai mezzi di informazione”.

Ma allora, perché continua ad essere chiamato a testimoniare? La verità è che Brusca piace e soprattutto compiace, con le sue dichiarazioni a metà, le sue ricordanze poi dimenticate, le insinuazioni che soffiano sul fuoco dell'accusa. Nel 2001 addirittura, durante un interrogatorio, il pm fiorentino Gabriele Chelazzi fu costretto a richiamarlo, ricordandogli che è un testimone che deve riferire di ciò che sa, non comportarsi come “un consulente della procura”. E anche Marina Petruzzella, nelle motivazioni della sentenza di primo grado che ha assolto l'ex ministro Calogero Mannino, ha scritto che le dichiarazioni di Brusca erano state “suggerite dalle molteplici sollecitazioni, ricevute nel corso di interrogatori, a volte anche molto sofisticati, degli inquirenti e dalle contestazioni fattegli durante i suoi esami”.

Su Dell'Utri e Berlusconi le sue ricordanze si innestano dopo che sono state definitivamente smascherate le fragnacce di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito e condannato per calunnia. Sulle dichiarazioni di Ciancimino si innestano quelle di Brusca, che inizia a parlare di indicibili accordi fra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri. Disse di non aver parlato prima per paura, e ora, sparita la paura, ricorda a trent'anni di distanza, delle bombe politiche che avrebbero portato al potere Silvio Berlusconi. O forse è solo un pretesto per rivangare fatti già giudicati, in barba a quell'operetta che è diventato lo stato di diritto.