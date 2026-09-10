Quel “porcone” di Ranucci. L’ex di Lavitola Natalia Potenza pesantissima sul giornalista e promette nuove rivelazioni sul rapporto tra il conduttore e il suo ex compagno, che nel frattempo resterà in carcere

L'argentina poi ha annunciato rivelazioni inedite sul rapporto tra il conduttore di Report e il patron del Cefalù, e si dice pronta a consegnare un esposto alla procura. Al Giornale la donna ha rivelato di ritenere che il giornalista avrebbe avuto un ruolo più significativo di quanto finora emerso, e che Ranucci avrebbe aiutato Lavitola anche in questioni personali, utilizzando Report per favorirne alcuni interessi. A venire in mente è subito l'intervista rilasciata da Ranucci al The Standard, settimanale dello Zimbabwe, dove nelle vesti di giornalista-investigatore gettava discredito su un “socio locale”, protagonista di una truffa ai danni di “imprenditori italiani” nel settore del carbon credit.

Libero nella giornata di ieri ha anche rivelato dell'esistenza di alcune chat fra la stessa Potenza e Laura Cianfoni, per qualcuno “fidanzata” di Ranucci (compresa Natalia Potenza che così l'aveva memorizzata sul telefono), per altri “amica”, per Ranucci “collaboratrice” (in che senso non si sa dato che Laura Cianfoni è una sindacalista). “Non esiste alcuna chat segreta tra la mia collaboratrice e Natalia, la moglie di Lavitola” ha risposto il conduttore, che ha poi proseguito: “È stata mandata un'ordinanza già pubblica, su mia richiesta, e di sua spontanea iniziativa, un semplice messaggio di cortesia per sapere come stava. Punto, null'altro”. Una dichiarazione a cui ha fatto seguito la poco edificante risposta di Natalia Potenza tramite il suo avvocato a colloquio con Libero: “è un bugiardo. Ma io non lo sono e questo porcone mi sottovaluta”. Per completare il quadro sono anche spuntati gli screenshot di quelle famose chat, avvenute nel cuore della notte fra il 4 e il 5 luglio. A Roma i carabinieri hanno da poco effettuato la perquisizione che avrebbe poi messo Lavitola al centro di questa storia, gli amici “fraterni” parlano al telefono in una conversazione criptata su Signal in parte captata dalle microspie, e nel frattempo nella chat tra Laura Cianfoni e Natalia Potenza spunta prima l'ordinanza di arresto degli esecutori, poi un articolo di FanPage sul famoso “Corrado”. La conversazione riprende la mattina dopo con qualche convenevole.