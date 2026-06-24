Della Cina non abbiamo capito niente, se non ci credete beccatevi questa intervista totale al prof Fabio Parenti: “L'Occidente ha sbagliato tutto”

Professor Parenti, partiamo dal titolo: perché “La Cina non si Usa”?

“La Cina non si Usa è un gioco di parole che riflette una realtà chiara. La Cina ha detto (e può dire) basta all’umiliazione e al bullismo subito da gran parte del cosiddetto Occidente. La Cina non vuole diventare come gli Usa e non ha alcuna propensione e interesse al dominio. In questo volume ho provato a spiegarlo in termini storici e non ideologici. Attraverso un confronto che attraversa storia, filosofia, economia e relazioni internazionali, ho messo a confronto due diverse visioni dell'uomo, della società e del potere”.

Quali sono queste due diverse visioni, una incarnata dall'Occidente, in maniera specifica dagli Stati Uniti, e una dalla Cina?

“Da una parte troviamo l'idea occidentale fondata sulla competizione e sulla ricerca del dominio; dall'altra una tradizione politica che pone al centro armonia, stabilità e continuità. Il paradigma del dominio statunitense è figlio del famigerato homo homini lupus e del si vis pacem, para abellum. Quello dell’armonia cinese si rifà ad altri concetti: alla benevolenza umana (rén), alla forza che risiede nell’equilibrio (dào), al rispetto reciproco. Non è soltanto una differenza di sistemi politici o modelli economici, quanto piuttosto una diversa idea di essere umano”.

In molti potrebbero pensare che lei ha già deciso di inserire la Cina tra i buoni e gli Usa tra i cattivi.

“Non si tratta di idealizzare la Cina né di demonizzare l'Occidente, e nel libro non c'è niente di simile. Al contrario ho rifiutato la logica delle tifoserie per mettere sul tavolo strumenti che i lettori possono usare per comprendere una realtà, quella cinese, troppo spesso raccontata attraverso pregiudizi, slogan e categorie inadeguate. Troppo schiacciata sul presente e poco storicizzata. Ci sono delle diversità abissali tra Cina e Occidente, a partire da una evidente divergenza storico-culturale, fino ad arrivare a differenti concezioni dell’ordine politico, della libertà e del rapporto tra individuo e comunità. Ci troviamo di fronte a due grandi traiettorie storiche che rispondono a logiche opposte”.

Quali sono i veri obiettivi di Pechino? A cosa punta?

I veri obiettivi di Pechino sono conclamati nei piani quinquennali stilati dalle autorità cinesi e nelle dichiarazioni del governo: consolidare ulteriormente la propria indipendenza tecnologica e strategica, non farsi più mettere i piedi in testa da nessuno, sviluppare e migliorare le condizioni di vita del popolo cinese.