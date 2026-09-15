Con “Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia” finalmente Antonio Scurati ha compiuto la trasformazione definitiva e diventa ciò che era destinato a essere: Walter Veltroni

“Antonio Scurati racconta la straordinaria esistenza di donne e uomini che, resistendo ai fascismi, ai totalitarismi, alla violenza del potere in ogni sua forma, hanno difeso i valori della democrazia e, nel ribadirli, hanno via via affermato nuovi diritti – i diritti dei lavoratori, delle donne, degli omosessuali, dei malati, degli studenti, dell’ambiente. Da Sandro Pertini ad Anna Politkovskaja, da Franco Basaglia a Livia Bottardi e Manlio Milani, da Gisèle Halimi ad Alexander Langer, donne e uomini che hanno allargato gli orizzonti democratici fino a pagare in alcuni casi la propria tenace fedeltà con il carcere, l’esilio, la vita.” E poi la domanda finale: non tanto chiedersi cosa avremmo fatto al loro posto, ma cosa possiamo fare oggi, dal nostro posto. Una sintesi della quarta di copertina alternativa potrebbe essere: “Compiti per casa, scegli x figure storiche e scrivi la loro biografia, concludendo spiegando cosa ti hanno insegnato e perché ti hanno colpito”.