Ecce homo: dal furto dei dipinti di Antonello da Messina alla morte tragica di Jason Arday, il professore accusato di plagio. Come l’università (o la società) si sono piegate al dogma dell’esposizione (anche della fragilità)

Nella notte di Ferragosto, mentre l'Italia era chiusa per festa, qualcuno è entrato al Museo Regionale di Messina e ha portato via quattro opere attribuite ad Antonello da Messina. Pochi giorni prima, in Inghilterra, Jason Arday — professore a Cambridge, dimessosi dopo l'annuncio di un'indagine per plagio e fabbricazione di dati — è stato trovato morto.

Un nesso causale tra le due cose è impossibile, e sarebbe proprio da Arday inventarlo. C'è però una struttura comune, e la struttura è un'immagine antica: Ecce Homo. "Ecco l'uomo", a proposito di Antonello. Sono le parole con cui Pilato, secondo Giovanni, mostra alla folla il condannato flagellato e coronato di spine.

Quel verbo — mostrare — è il cuore della faccenda. Pilato non giudica: espone. Consegna un corpo allo sguardo e lascia che lo sguardo faccia il resto. È il primo caso documentato di un'istituzione che confonde la visibilità con la responsabilità.

Antonello dipinge questo tema più volte, e lo dipinge male secondo i canoni della gloria: la bocca è aperta, i tendini del collo tirati, gli occhi arrossati, la pelle di un uomo qualunque preso in un giorno peggiore degli altri. Niente compostezza. Il pittore mette il Dio in condizione di non poter più essere Dio, e lascia allo spettatore il compito insostenibile di guardare l'umano nudo, contraddittorio, che stava sotto la teologia. È per questo che quelle tavole ci mettono a disagio da cinque secoli: non promettono una redenzione, chiedono se siamo capaci di stare davanti a una faccia senza trasformarla immediatamente in un simbolo.

Non ne siamo capaci. Facciamo esattamente il contrario, e lo facciamo con la macchina più efficiente che abbiamo: la categoria.