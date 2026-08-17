C’è solo un responsabile della morte di Jason Arday: lui stesso (e di chi lo ha trasformato in un simbolo dell’inclusività)

Non c'è stata nessuna caccia alle streghe. E no, i giornali non si sono “accaniti” per una semplice accusa di plagio (che è comunque una cosa gravissima). Arday era accusato di aver falsato e manipolato la sua biografia per sembrare più vittima e più samaritano di quanto non fosse.

30 maratone per beneficenza in 35 giorni (12 delle quali con una gamba mezza rotta), la diagnosi di autismo a pochi anni, l’incapacità di parlare fino agli 11, l’aver imparato a leggere solo a 18 anni. Poi la scalata accademica, nonostante un curriculum abbastanza modesto, con pubblicazioni piene di errori grammaticali e un cursus honorum non all’altezza.

Non solo. Nel 2025 un giornalista di Times Higher Education aveva inviato un report a Cambridge con tutte le incongruenze su Arday, e il professore aveva sguinzagliato contro un giornalista di una rivista di settore gli avvocati, accusandolo di intimidazione.

Stesso modus operandi di questi mesi, quando ha risposto alle accuse sostenendo di aver ricevuto minacce tra cui: un proiettile (nessuna prova), una sostanza corrosiva (nessuna prova), una banana (nessuna prova) e persino una testa di maiale (nessuna prova), in spregio alla fede islamica dei suoi genitori.