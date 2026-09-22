Di Pierina Paganelli non parla più nessuno? Tanti colpevoli da TV e nessun assassino perché (forse) fa comodo così

Nel frattempo, Louis Dassilva è uscito dalla cella ma non dal mirino dei media insieme alla moglie Valeria Bartolucci, e le loro primissime apparizioni non sono state leggere: tirano non troppo velatamente in ballo Manuela Bianchi e il fratello Loris Bianchi, lanciando l'accusa implicita secondo cui la donna avrebbe mentito per coprire sé stessa o per proteggere qualcun altro.

Dall'altra parte, però, il copione è lo stesso: dinieghi furiosi, accuse di depistaggio, alibi ribaditi e i legali della famiglia Paganelli che continuano a chiedere la verità per un'anziana trucidata nel buio del suo garage. A complicare il quadro mediatico si sono aggiunti pure i veleni paralleli, dalle polemiche sulla finta foto dell'orecchino di perla di Pierina fino al ricovero della stessa Manuela Bianchi per abuso di benzodiazepine e all'indagine per bancarotta che ha travolto il consulente Davide Barzan, a dimostrazione di come attorno a via del Ciclamino graviti ormai un pulviscolo di vicende collaterali.