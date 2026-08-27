Tutto quel che non torna (ma pure quel che torna) nella morte di Daniele Compatangelo, il cronista La7 della discordia fra Donald Trump e Giorgia Meloni

“Nessun retroscena misterioso. In realtà Daniele doveva collegarsi come faceva sempre per la puntata lunga e di solito era lui a dirci quale fosse il punto su cui voleva intervenire. E quindi noi, la puntata era credo quella di martedì, lo stavamo cercando e non rispondeva. Eravamo preoccupati perché ci chiedevamo come fosse possibile che uno così preciso, serio, meticoloso non ci rispondesse. Il telefono era staccato e poi ci è arrivata questa voce. La collega del Corriere della Sera ha detto: ‘Guardate, forse è stato male, forse è accaduto qualcosa’. E quindi abbiamo scoperto che lui, in realtà, era morto due sere prima”. Tra le altre notizie circolate e date per vere c’è quella per cui il corpo di Compatangelo si sarebbe dovuto cremare per il costo eccessivo (circa 25mila dollari) del suo trasporto in Italia. In tal caso avrebbe dato l’autorizzazione la famiglia. Ma è una ricostruzione totalmente sbagliata. “Mi ricordo però, e questo potrebbe dirlo meglio la madre, che vi sia stata una discussione, come capita fra i parenti, sulla volontà di Daniele di essere cremato oppure no”.

Cosa che Renata Freccero nega categoricamente nell’intervista al Secolo. “Però il costo non è mai stato argomento di discussione”. Continua Telese, “anche perché già l’Associazione dei Cronisti della Subalpina aveva detto che avrebbe anticipato le spese e poi casomai chiesto una compensazione, qualora i costi fossero stati eccessivi”. Tra le altre varie ricostruzioni si è parlato anche del fatto che La7 si sarebbe dovuta offrire di pagare il rientro della salma in Italia. “Questa è un'illazione infame. Molto semplicemente è una spesa che non potevamo fare direttamente noi. Sia come persone sia come azienda abbiamo detto: ‘Bene, se c'è questo costo da sostenere noi partecipiamo senza nessun problema’. L’avrei pagato io integralmente, ma il punto è che ci è stato detto: ‘No, guardate, c'è questa discussione, loro probabilmente preferiranno cremare la salma e quindi non ci sarebbe stato questo esborso’. Non è che tu arrivi e dici: ‘Vabbè, funerale è pagato’. Non funziona così. Una cosa, fra l'altro, molto simile è accaduta quando è mancato mio padre. Una discussione legittima. Mi fa inca**are che si sia cercato di far passare questa versione miserabile, che proprio non ha nessun senso”.